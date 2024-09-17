Тарасова о возвращении Трусовой: «Продолжать или нет, сейчас рано говорить – она первый раз за 2 года вышла на прокаты. Никто хорошо не катался, в сентябре всегда так»
Татьяна Тарасова считает, что рано говорить о возвращении Александры Трусовой.
14-15 сентября фигуристка выступила на контрольных прокатах. Она не соревновалась с 2022 года.
«Это ее дело. Она меня не спрашивала. Продолжать или нет, сейчас рано говорить об этом. Она первый раз за два года вышла на прокаты. Никто хорошо не катался, это всегда так в сентябре», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022. После свадьбы спортсменка взяла фамилию Игнатова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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