Кевин Аймо допустил четыре падения в произвольной на турнире Masters de Patinage. Он набрал 28,96 балла за технику

Фигурист Кевин Аймо допустил четыре падения в произвольной на турнире во Франции.

Аймо выступил на турнире Masters de Patinage в Виллар-де-Лансе. После короткой программы он лидировал, набрав 83,38 балла.

В произвольной спортсмен упал четыре раза и получил 84,33 балла (28,96 – за технику). В итоге он занял седьмое место (сумма – 167,71 балла).

Победителем турнира стал Франсуа Пито, набравший 222,57 балла по сумме двух программ.