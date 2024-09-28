Кевин Аймо допустил четыре падения в произвольной на турнире Masters de Patinage. Он набрал 28,96 балла за технику
Фигурист Кевин Аймо допустил четыре падения в произвольной на турнире во Франции.
Аймо выступил на турнире Masters de Patinage в Виллар-де-Лансе. После короткой программы он лидировал, набрав 83,38 балла.
В произвольной спортсмен упал четыре раза и получил 84,33 балла (28,96 – за технику). В итоге он занял седьмое место (сумма – 167,71 балла).
Победителем турнира стал Франсуа Пито, набравший 222,57 балла по сумме двух программ.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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