Кондратюк о короткой под Bangarang: «В этой программе нет концептуальной идеи. Это, скорее, вызов, мол, смотрите: так тоже можно»

Фигурист Марк Кондратюк рассказал, почему решил кататься под дабстеп.

– Какой была подготовка к этому сезону, расскажи о новых программах?

– Начну с короткой. Еще в прошлом сезоне у меня была идея взять не какую-то конкретную музыку, а выбрать музыкальный стиль, спектр музыкантов, под сочинения которых хотелось бы поставить программу – очень яркую и очень динамичную, потому что я чувствую в себе силы кататься мощно, динамично.

Мне кажется, что каждому фигуристу присущ свой стиль, но, наверное, большинство все-таки тяготеет к лирике. Приведу пример Димы Алиева – он невероятно органичен и очень красив в своем лирическом настроении. И если мы с ним поменяемся ролями, то, скорее всего, будем выглядеть чуточку хуже, чем когда каждый находится в своей нише.

У меня не было конкретной композиции для новой короткой. Я высказал идею, концепцию и вместе со Светланой Владимировной (Соколовской ) и постановщиком Никитой Михайловым мы искали уже произведения, которые отвечают идее, сами по себе хорошо звучат и в совокупности дают нужный эффект, когда из ничего в финале появляется все.

– И в итоге выбрали...

– Композицию Bangarang Скриллекса. Лет десять назад Скриллекс был суперзвездой в своем жанре и до сих пор остается одним из ведущих диджеев мира. Я не могу с ходу назвать много других музыкальный композиций, которые по динамике были ярче, сильнее, быстрее, чем то, что катаю я. В этой программе нет концептуальной идеи, как в программе с сюжетом. Это, скорее, вызов, мол, смотрите: так тоже можно!

А произвольная программа поставлена на музыку (Nagada Sang, DHOL), под которую в свое время катались Максим Траньков с Татьяной Волосожар. Из недавнего – Настя Губанова с этой музыкой на индийские мотивы выиграла чемпионат Европы.

Довольно часто я катаю программы с «национальной историей» в том смысле, что у меня была и восточная музыка, и испанская, и под еврейскую в детстве катал... Но в этом сезоне мне захотелось попробовать сделать произвольную чуть более динамичной, чем раньше, потому что мои программы были яркими, но все это усиливалось к финалу.

В этом была фишка – спокойствие, спокойствие, которое в конце выходило на пик истории, и музыкальной, и эмоциональной. Это была яркая точка в конце. А мне хотелось, чтобы было яркое «троеточие» на протяжении большей части программы. Не всей, безусловно, но большей, – сказал Кондратюк .