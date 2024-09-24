Турнир памяти Гринькова. Юниоры. Лазарев, Карартынян, Воронов, Колесников выступят с короткими программами
24 сентября на турнире памяти Сергея Гринькова юниоры покажут короткие программы.
Турнир памяти Гринькова
Москва
Юниоры
Начало – 14:30 по московскому времени.
Первая разминка
1. Михаил Тихонов
2. Кирилл Арбузов
3. Климентий Толчинский
4. Николай Колесников
Вторая разминка
5. Алексей Заводских
6. Тимофей Жданов
7. Вадим Воронов
8. Эдуард Карартынян
9. Наиль Сагадулин
Третья разминка
10. Савелий Жариков
11. Илья Малышев
12. Тагар Самбуев
13. Лев Лазарев
14. Алдар Самбуев
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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