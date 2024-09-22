Первенство Московской области. Кагановская и Некрасов победили в танцах на льду, будучи единственными участниками

Кагановская и Некрасов победили в танцах на льду на первенстве Московской области.

Фигуристы были единственными участниками в категории мастеров спорта. Первенство Московской области Москва Танцы на льду, МС Итоговое положение 1. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 196,04 Произвольный танец 1. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 116,55 Ритм-танец 1. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 79,49 Танцы на льду, КМС Итоговое положение 1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 171,07 2. Мария Фефелова – Артем Валов – 153,37 3. Лилия Литенко – Игнат Пахомов – 139,40 Произвольный танец 1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 100,17 2. Мария Фефелова – Артем Валов – 94,07 3. Лилия Литенко – Игнат Пахомов – 87,87 Ритм-танец 1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 70,90 2. Мария Фефелова – Артем Валов – 59,30 3. Лилия Литенко – Игнат Пахомов – 51,53