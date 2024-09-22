Первенство Московской области. Кагановская и Некрасов победили в танцах на льду, будучи единственными участниками
Фигуристы были единственными участниками в категории мастеров спорта.
Первенство Московской области
Москва
Танцы на льду, МС
Итоговое положение
1. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 196,04
Произвольный танец
1. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 116,55
Ритм-танец
1. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 79,49
Танцы на льду, КМС
Итоговое положение
1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 171,07
2. Мария Фефелова – Артем Валов – 153,37
3. Лилия Литенко – Игнат Пахомов – 139,40
Произвольный танец
1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 100,17
2. Мария Фефелова – Артем Валов – 94,07
3. Лилия Литенко – Игнат Пахомов – 87,87
Ритм-танец
1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 70,90
2. Мария Фефелова – Артем Валов – 59,30
3. Лилия Литенко – Игнат Пахомов – 51,53
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