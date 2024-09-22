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Первенство Московской области. Кагановская и Некрасов победили в танцах на льду, будучи единственными участниками

Кагановская и Некрасов победили в танцах на льду на первенстве Московской области.

Фигуристы были единственными участниками в категории мастеров спорта. 

Первенство Московской области

Москва

Танцы на льду, МС

Итоговое положение

1. Василиса КагановскаяМаксим Некрасов – 196,04

Произвольный танец

1. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 116,55

Ритм-танец

1. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 79,49

Танцы на льду, КМС

Итоговое положение

1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 171,07

2. Мария Фефелова – Артем Валов – 153,37

3. Лилия Литенко – Игнат Пахомов – 139,40

Произвольный танец

1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 100,17

2. Мария Фефелова – Артем Валов – 94,07

3. Лилия Литенко – Игнат Пахомов – 87,87

Ритм-танец

1. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 70,90

2. Мария Фефелова – Артем Валов – 59,30

3. Лилия Литенко – Игнат Пахомов – 51,53

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
результаты
танцы на льду
logoМаксим Некрасов
logoВасилиса Кагановская
Матвей Самохин
Елизавета Малеина
Мария Фефелова
Артем Валов
Игнат Пахомов
Лилия Литенко
Первенство Московской области
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