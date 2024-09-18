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Медведева выложила видео со льда во дворце Тутберидзе

Евгения Медведева выложила видео со льда дворца Этери Тутберидзе.

Двукратная чемпионка мира тренировалась у Тутберидзе до 2018 года, после чего уехала в Канаду к тренеру Брайану Орсеру. 

В 2020 году она вернулась к Тутберидзе, но не выступила ни на одном турнире и завершила карьеру. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Евгении Медведевой
logoсборная России
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
logoЕвгения Медведева
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