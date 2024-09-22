Матвей Ветлугин: «Есть небольшие трудности со здоровьем, надеюсь, что в скором времени их преодолею. Тренируюсь, но не в полноценном режиме»
Матвей Ветлугин сообщил, что испытывает проблемы со здоровьем перед началом сезоном.
«Тренируюсь, но не в полноценном режиме. Есть небольшие трудности со здоровьем, надеюсь, что в скором времени их преодолею и буду в боевой готовности к основным стартам.
На мемориале Панина меня не будет, пока жестких планов не строим, главное – восстановиться и уже входить в сезон.
С конца августа беспокоило, обострилось в начале сентября», – сказал Ветлугин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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