14-летняя Милана Лебедева перешла из ЦСКА в академию Плющенко

Фигуристка Милана Лебедева будет тренироваться в академии Евгения Плющенко.

Ранее она занималась в группе Екатерины Моисеевой в ЦСКА.

«Надо идти дальше, захотелось попробовать что-то новое. Я приступила к тренировкам в академии Плющенко», – рассказала Лебедева.

Лебедевой 14 лет. Она является серебряным призером этапа юниорского Гран-при России. В прошлом сезоне стала восьмой на первенстве России среди юниоров.