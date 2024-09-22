14-летняя Милана Лебедева перешла из ЦСКА в академию Плющенко
Фигуристка Милана Лебедева будет тренироваться в академии Евгения Плющенко.
Ранее она занималась в группе Екатерины Моисеевой в ЦСКА.
«Надо идти дальше, захотелось попробовать что-то новое. Я приступила к тренировкам в академии Плющенко», – рассказала Лебедева.
Лебедевой 14 лет. Она является серебряным призером этапа юниорского Гран-при России. В прошлом сезоне стала восьмой на первенстве России среди юниоров.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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