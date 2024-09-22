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14-летняя Милана Лебедева перешла из ЦСКА в академию Плющенко

Фигуристка Милана Лебедева будет тренироваться в академии Евгения Плющенко.

Ранее она занималась в группе Екатерины Моисеевой в ЦСКА. 

«Надо идти дальше, захотелось попробовать что-то новое. Я приступила к тренировкам в академии Плющенко», – рассказала Лебедева.

Лебедевой 14 лет. Она является серебряным призером этапа юниорского Гран-при России. В прошлом сезоне стала восьмой на первенстве России среди юниоров. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoсборная России
женское катание
переходы
ТАСС
logoАкадемия Плющенко
Милана Лебедева
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