Яна Рудковская: «Я вижу Трусову на тренировках с командой каждый день. Какие у Саши намерения, знает только она и команда тренеров»

Рудковская заявила, что Трусова тренируются в академии Плющенко каждый день.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова намерена выступить на контрольных прокатах сборной в сентябре. Фигуристка не участвовала в соревнованиях с осени 2022 года.

«Я вижу Сашу на тренировках за городом в нашей академии с командой каждый день – и в зале, и на льду, она не пропускает тренировки. Какие у Саши намерения, знает только она и команда тренеров.

Саша тренируется очень много и каждый день. Я думаю, что жизнь все покажет и расскажет. Я Сашу очень люблю, поэтому наблюдать за ее тренировками всегда интересно. И я часто захожу к ней и к другим нашим спортсменам», – сказала .