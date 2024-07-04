Яна Рудковская: «Я вижу Трусову на тренировках с командой каждый день. Какие у Саши намерения, знает только она и команда тренеров»

Теги сборная России женское катание Яна Рудковская Александра Трусова ТАСС Академия Плющенко Фигурное катание

Рудковская заявила, что Трусова тренируются в академии Плющенко каждый день.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова намерена выступить на контрольных прокатах сборной в сентябре. Фигуристка не участвовала в соревнованиях с осени 2022 года. 

«Я вижу Сашу на тренировках за городом в нашей академии с командой каждый день – и в зале, и на льду, она не пропускает тренировки. Какие у Саши намерения, знает только она и команда тренеров.

Саша тренируется очень много и каждый день. Я думаю, что жизнь все покажет и расскажет. Я Сашу очень люблю, поэтому наблюдать за ее тренировками всегда интересно. И я часто захожу к ней и к другим нашим спортсменам», – сказала Яна Рудковская.

33 комментария
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Команда тренеров? Звучит очень расплывчато.
Хотелось бы узнать имена тренеров.
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Всё Рудковская видит только ничего не знает, а то бы всем уже рассказала.
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По второму кругу обзвоны пошли.
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Янка взяла Сашу в такой же пиар-оборот как и Билана
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Не понимаю как можно всерьез все это воспринимать)
Сашина форма сейчас в таком состоянии, что там пара лет нужна, чтобы пару тройных прыгнуть..
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Тот случай, когда ни хрена не происходит в мире ФК.
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огласите, плиз, список её тренеров... а то, в соседней ветке, уже Тутберидзе приписывают её желание вернуть в спорт...
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упс) неожиданно для самой рудковской,
вброс о вхождении в сезон трусовой вместо тактического, принял значение стратегического, и ей ничтоже сумняшись пришлось давать заднюю: трусова тренируется, но к чему знает только она сама и тренеры)
надо понимать, что любая инфа из чертогов ап,
жесточайшим образом контролируется продюссеркой...
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Лангольеры съедают комментарии))) повторю: Трусова и ее команда (прям как Тимур и его команда, ха) - звучит забавно! Рудковская видит Трусову каждый день, видит ее трени, но тренеров в упор не видит. Кто эти прекрасные люди?)) Было бы уместно услышать от совладелицы и главтрена - Евгений тренит Сашу каждый день, активно готовит к сезону, мы в нее верим, я, в свою очередь, готовлю второй том романа про схватку с гравитацией. Но это если бы в горках умели брать на себя ответственность. А поскольку не умеют, ведь она (ответственность) может слишком навредить маркетингу и сказкам про лучший в мире клуб, т к. Трусова вполне может програть бой, или вообще не принять вызов от гравитации, то все логично логично: заранее стелим соломку по известному сценарию - Евгений ее не тренил, даже близко не подходил))
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Ну вот и еще одна тема для обзвонов и заголовков. « Трусова перешла в АП» Опять 😂
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Ответ vanessa2021
Плющенко и Рудковская ответили на анонимный вброс. Корректно сказали, что Саша тренируется, программы накатывает. А выйдет в сезон или нет- ей решать. Что не так ?
Они не ответили, они проговорили в теории. Когда отвечают, чётко говорят что это вброс, а не сколько и как человек тренируется. А то, что Саша тренируется и пашет для шоу и так все знают. Она и раньше это делала, только про оп разговоров(слухов) не было.
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Главный менеджер нарисовался
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Ответ garovatat
Лангольеры съедают комментарии))) повторю: Трусова и ее команда (прям как Тимур и его команда, ха) - звучит забавно! Рудковская видит Трусову каждый день, видит ее трени, но тренеров в упор не видит. Кто эти прекрасные люди?)) Было бы уместно услышать от совладелицы и главтрена - Евгений тренит Сашу каждый день, активно готовит к сезону, мы в нее верим, я, в свою очередь, готовлю второй том романа про схватку с гравитацией. Но это если бы в горках умели брать на себя ответственность. А поскольку не умеют, ведь она (ответственность) может слишком навредить маркетингу и сказкам про лучший в мире клуб, т к. Трусова вполне может програть бой, или вообще не принять вызов от гравитации, то все логично логично: заранее стелим соломку по известному сценарию - Евгений ее не тренил, даже близко не подходил))
Плю, кстати, тоже прокомментил инфоповод как бы с трибуны: она тренится, она собирается на КП, она стала стушать тренера (!) 🤣 это оч.смешно. Так кто же он, этот мистер Х? Кто тренер? ЕвГений, небойтесь, откройте личико)) Загитова учит что факапы - это совсем не больно))
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Думаю Саша еще сама ничего не решила, может будет смотреть в конце лета, если уж Рудковская и Плющенко не могут ничего сказать. Был вброс люди пошумели, а там посмотрим действительно как Саша решит.
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Ответ Маргарита В Сафронова
Кто конкретно тренирует Сашу? Что за секретность?
Думаю Саша сама ничего не решила, вот и они ничего сказать не могут.
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Ой, ну тайны мадридского двора. Интригуем, завлекаем, пиарим.
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" Или будет, или нет, или дождик, или снег". Сашкины загадки.
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То есть она перешла от Тутберидзе к Плющу, вернулась обратно, потом к Соколовской, теперь снова у Плюща. Что за?
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Ответ Железная Леди
" Или будет, или нет, или дождик, или снег". Сашкины загадки.
кот Шрёдингера
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Кто конкретно тренирует Сашу? Что за секретность?
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Ответ vanessa2021
Они не должны ничего конкретного говорить. Потому что сейчас никто, включая саму Сашу, не знает, выйдет она на ОП или нет. Они изложили факты, которые имеют место- Саша тренируется, накатывает программы, а далее видно будет. Автор вброса пусть не стестняется, озвучит свое фио и сам выходит кататься на ОП, вместо Трусовой, которую он обещал. Если Саша не наберет нужную форму и не выйдет на оп.
Думаю просто на фоне появившихся то ли слухов, то ли утверждений не важно от кого...кроме самих действующих лиц, людям хочется конкретики. Потому как эта сегодняшняя новость вышла в топ и привлекла к обсуждению не только обычных комментаторов, но и профессионалов спорта. Причем обсуждалось всё как почти что свершившееся. Я прекрасно понимаю о чём вы говорите и как мыслите...тем не менее.
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Они нашли друг друга.
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Ответ Тайга86
Они не ответили, они проговорили в теории. Когда отвечают, чётко говорят что это вброс, а не сколько и как человек тренируется. А то, что Саша тренируется и пашет для шоу и так все знают. Она и раньше это делала, только про оп разговоров(слухов) не было.
Они не должны ничего конкретного говорить. Потому что сейчас никто, включая саму Сашу, не знает, выйдет она на ОП или нет.

Они изложили факты, которые имеют место- Саша тренируется, накатывает программы, а далее видно будет.
Автор вброса пусть не стестняется, озвучит свое фио и сам выходит кататься на ОП, вместо Трусовой, которую он обещал. Если Саша не наберет нужную форму и не выйдет на оп.
+2
-2
0
Ответ Ayla
Не понимаю как можно всерьез все это воспринимать) Сашина форма сейчас в таком состоянии, что там пара лет нужна, чтобы пару тройных прыгнуть..
Она их каждое шоу прыгает, и каскады3-3
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Ответ Ayla
Не понимаю как можно всерьез все это воспринимать) Сашина форма сейчас в таком состоянии, что там пара лет нужна, чтобы пару тройных прыгнуть..
Пара лет?..Как можно всерьёз воспринимать подобное утверждение?)
+3
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