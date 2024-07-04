Яна Рудковская: «Я вижу Трусову на тренировках с командой каждый день. Какие у Саши намерения, знает только она и команда тренеров»
Рудковская заявила, что Трусова тренируются в академии Плющенко каждый день.
Ранее «Р-Спорт» сообщил, что серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова намерена выступить на контрольных прокатах сборной в сентябре. Фигуристка не участвовала в соревнованиях с осени 2022 года.
«Я вижу Сашу на тренировках за городом в нашей академии с командой каждый день – и в зале, и на льду, она не пропускает тренировки. Какие у Саши намерения, знает только она и команда тренеров.
Саша тренируется очень много и каждый день. Я думаю, что жизнь все покажет и расскажет. Я Сашу очень люблю, поэтому наблюдать за ее тренировками всегда интересно. И я часто захожу к ней и к другим нашим спортсменам», – сказала Яна Рудковская.
Хотелось бы узнать имена тренеров.
Сашина форма сейчас в таком состоянии, что там пара лет нужна, чтобы пару тройных прыгнуть..
вброс о вхождении в сезон трусовой вместо тактического, принял значение стратегического, и ей ничтоже сумняшись пришлось давать заднюю: трусова тренируется, но к чему знает только она сама и тренеры)
надо понимать, что любая инфа из чертогов ап,
жесточайшим образом контролируется продюссеркой...
Они изложили факты, которые имеют место- Саша тренируется, накатывает программы, а далее видно будет.
Автор вброса пусть не стестняется, озвучит свое фио и сам выходит кататься на ОП, вместо Трусовой, которую он обещал. Если Саша не наберет нужную форму и не выйдет на оп.