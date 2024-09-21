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Елена Костылева исполнила три четверных прыжка на первенстве Московской области

Фигуристка Елена Костылева выиграла турнир КМС на первенстве Московской области среди членов сборной региона.

Сегодня Костылева выступила с произвольной программой, где исполнила двойной тулуп, четверной тулуп, каскад четверной сальхов – тройной тулуп, двойной аксель. Во второй части она прыгнула четверной сальхов, каскад тройной флип – тройной риттбергер, а также тройные лутц и сальхов через ойлер.

12-летняя спортсменка, которая тренируется в академии «Ангелы Плющенко», набрала 139,04 балла за прокат и 202,74 в сумме.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
logoсборная России
женское катание
Елена Костылева
Первенство Московской области
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