Тарасова о выступлении Титовой за Армению: «Ну и зачем мне за ней наблюдать? За своими надо следить»
Татьяна Тарасова не считает нужным смотреть выступления фигуристки Софьи Титовой.
15-летняя Титова перед началом сезона перешла из России в Армению. 25-28 сентября ученица Евгения Плющенко должна была выступить на этапе Гран-при среди юниоров в Польше, но снялась из-за травмы.
«А она за кого выступает? За Армению? Ну и зачем мне тогда за ней наблюдать? За своими надо следить. К тому же эти соревнования у нас не показывают, мне неизвестен уровень выступающих там юниорок, поэтому трудно что-то сказать», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Плющенко угрожал трансфером топ-ученицы из-за «несправедливого судейства» – и вот она уходит в Армению
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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