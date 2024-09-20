Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер, Флорес и Ванг, Эрхард и Пеллегрис выступят с произвольными программами
Гран-при среди юниоров
4-й этап
Анкара, Турция
Пары
Произвольная программа
Начало – 13:45 по московскому времени.
Вторая разминка
4. Эддисон Макданольд – Аарон Фельбербаум (США)
5. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия)
6. Клаудия Синклер Скотти – Ной Кесада (Испания)
Третья разминка
7. Ирина Наполитано – Эдоардо Коми (Италия)
8. Лаура Гекова – Алекс Валкий (Словакия)
9. Элизабет Хансен – Уильям Черч (США)
Четвертая разминка
10. Саэ Шимизу – Лукас Цуйоши Хонда (Япония)
11. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегрис (Франция)
12. Оливия Флорес – Люк Ванг (США)
13. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада)
Положение после короткой программы
1. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 59,41
2. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 54,93
3. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегрис (Франция) – 50,42
4. Саэ Шимизу – Лукас Цуйоши Хонда (Япония) – 48,04
5. Элизабет Хансен – Уильям Черч (США) – 47,26
6. Лаура Гекова – Алекс Валкий (Словакия) – 44,81
7. Ирина Наполитано – Эдоардо Коми (Италия) – 42,44
8. Клаудия Синклер Скотти – Ной Кесада (Испания) – 40,18
9. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия) – 40,01
10. Эддисон Макданольд – Аарон Фельбербаум (США) – 39,46
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