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Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер, Флорес и Ванг, Эрхард и Пеллегрис выступят с произвольными программами

20 сентября пары выступят с произвольными программами на Гран-при среди юниоров.

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Анкара, Турция

Пары

Произвольная программа

Начало – 13:45 по московскому времени.

Вторая разминка

4. Эддисон Макданольд – Аарон Фельбербаум (США)

5. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия)

6. Клаудия Синклер Скотти – Ной Кесада (Испания)

Третья разминка

7. Ирина Наполитано – Эдоардо Коми (Италия)

8. Лаура Гекова – Алекс Валкий (Словакия) 

9. Элизабет Хансен – Уильям Черч (США)

Четвертая разминка

10. Саэ Шимизу – Лукас Цуйоши Хонда (Япония)

11. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегрис (Франция)

12. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) 

13. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада)

Положение после короткой программы

1. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 59,41

2. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 54,93

3. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегрис (Франция) – 50,42

4. Саэ Шимизу – Лукас Цуйоши Хонда (Япония) – 48,04

5. Элизабет Хансен – Уильям Черч (США) – 47,26

6. Лаура Гекова – Алекс Валкий (Словакия) – 44,81

7. Ирина Наполитано – Эдоардо Коми (Италия) – 42,44

8. Клаудия Синклер Скотти – Ной Кесада (Испания) – 40,18

9. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия) – 40,01

10. Эддисон Макданольд – Аарон Фельбербаум (США) – 39,46

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
результаты
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logoсборная Италии по фигурному катанию
пары
logoГран-при среди юниоров
logoсборная Испании
Лукас Хонда
Киран Трэшер
Оливия Флорес
Люк Ванг
Жасмин Дерошер
Полина Польман
Габриэль Ренольди
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