Татьяна Мишина: «Лутфуллин не будет прыгать каскад 4-4 на ближайших соревнованиях. Дальше – зависит от набора формы»

Фигурист Глеб Лутфуллин не планирует исполнять каскад 4-4 на ближайших стартах.

Об этом сообщила тренер Татьяна Мишина. Сегодня Лутфуллин показал в соцсети, как исполняет каскад из двух четверных сальховов через ойлер.

– Этот каскад он тренирует не так часто, но думаю, будет получаться, Глеб обретет уверенность. Всегда нужно думать, вставлять ли такой каскад в программу.

Если второй прыжок посчитают с недокрутом или ошибкой, то это не будет иметь смысла. Зависит от того, сколько ты четверных исполняешь в программе. Бывает выгоднее сделать отдельно чистый прыжок.

Это говорит о хорошей физической кондиции, надо иметь хорошую форму. Глеб может. Посмотрим, как это будет. Тренировать полезно, физически трудоемкий процесс. Сегодня делал несколько раз.

– Планируете попробовать этот каскад на соревнованиях?

– На ближайших, наверное, нет. Дальше – будет зависеть от наборы формы и количества четверных прыжков в программе. Отдельно он прыгает все четверные прыжки.

Будет зависеть от того, как это все собрать в одну программу, сделать во второй половине. Это важно. Многие прыгают все четверные, а как их в одной программе соединить – это задача посложнее.

– Сколько четверных планируете исполнять в произвольной программе на ближайших стартах?

– Четыре. Почти всегда столько четверных стабильно стоит.

– Глеб весной заходил в четверной аксель. Пробует ли сейчас?

– Нет. Сейчас сезон, это травмоопасно. Всегда выбирается другой период: весна, начало лета. Пока тренировать не будет, – сказала тренер.