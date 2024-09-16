Косторная о программе по мотивам «Мастера и Маргариты»: «Мы перевоплотились в образы Воланда и его Идеи»

Алена Косторная объяснила суть программы по мотивам «Мастера и Маргариты».

15 сентября Косторная и Георгий Куница показали новую произвольную на контрольных прокатах спортивных пар.

«Друзья, всем доброго утра! Хотела немного прокомментировать вчерашний день, а точнее, рассказать про задумку нашей произвольной программы.

Для начала: Гоша – не Мастер, а я далеко не Маргарита! В этой постановке мы перевоплотились в образы Воланда и его Идеи. С самого начала у Воланда была Идея, которую он хотел воплотить. Которая проросла в его подсознании, игралась с ним и его мыслями, щекотала его нервы, всячески изводила. После эта Идея настолько захватила его разум, что он был не в силах ее сдерживать более.

Ближе к концу программы случается переход между контролем и подчинением, власть переходит в другие руки – Идея полностью его поработила, он стал заложником своих мыслей, он уже не в силах все остановить. И в финале она окончательно берет верх, Воланд сдается, а Москва горит», – написала Косторная в телеграм-канале.

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