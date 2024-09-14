Егор Гончаров: «Наш ритм‑танец – очень классный вариант, счастлив, что катаем под эту музыку»

Анна Щербакова и Егор Гончаров рассказали, что хорошо готовы к контрольным прокатам.

Танцевальный дуэт показал новую программу под песню «Косил Ясь конюшину» в исполнении «Песняров».

– Чья идея ритм‑танца?

Щербакова: Это была идея Сергея Плишкина.

– Как ваша форма?

Щербакова: Мы достаточно хорошо подготовились к прокатам, приехали в хорошей форме. Сейчас планируем выступить на чемпионате Москвы.

Гончаров: Наш ритм‑танец – очень классный вариант, счастлив, что катаем под эту музыку.

У Степановой и Букина – The Beatles, у Щербаковой и Гончарова – «Песняры»: вся музыка к ритм-танцам танцевальных дуэтов