Илья Малинин сделал сальто в произвольной программе на Lombardia Trophy
Илья Малинин исполнил сальто в произвольной программе.
Американский фигурист одержал победу на турнире Lombardia Trophy в Италии.
За произвольную программу Малинин набрал 205,30 балла (113,89 за технику). Он прыгнул четыре квада и два тройных акселя.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Figurexing
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