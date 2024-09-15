Илья Малинин сделал сальто в произвольной программе на Lombardia Trophy

Илья Малинин исполнил сальто в произвольной программе.

Американский фигурист одержал победу на турнире Lombardia Trophy в Италии.

За произвольную программу Малинин набрал 205,30 балла (113,89 за технику). Он прыгнул четыре квада и два тройных акселя.

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