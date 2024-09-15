Александра Трусова: «Форма не та, я намного выше и больше, тяжело в принципе. Форма не позволяет мне легко кататься»
Александра Трусова рассказала, что форма не позволяет ей кататься легко.
Сегодня Александра Трусова (после замужества – Игнатова) выступила с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.
«Мне всегда тяжело выступать было, не могу сказать, что сильно изменилась, изменилось то, как тяжело кататься – форма не та, я намного выше и больше, тяжело в принципе, форма не позволяет мне легко кататься. По нервам – очень тяжело выступать, два дня я еще буду лежать и думать, где мои силы – они отдаются зрителям.
Я решила, что пока подумаю, мне надо несколько дней, я просто показала программы, выдохну, мне нужно время. Чувствовала всю поддержку, что все ждут, всем интересно. На всех шоу показываю достаточно сильный технический набор, добавляю акробатические и парные элементы», – сказала фигуристка.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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