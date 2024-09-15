Алина Горбачева: «До травмы я восстанавливала ультра-си, травма выбила из колеи. Моя внутренняя цель – показать тройной аксель»
Фигуристка Алина Горбачева рассказала о желании исполнить тройной аксель.
Сегодня Горбачева выступила с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.
«В целом все хорошо. Энергичная публика, поддерживали, мне понравилось катать, буду стараться развиваться в дальнейшем.
До травмы я восстанавливала ультра-си, травма выбила из колеи, сейчас буду восстанавливать. Моя внутренняя цель – показать тройной аксель», – сказала Горбачева.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
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