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Ставиский о зарубежных танцах на льду: «Там, за рубежом то же самое, становится вторичное. Без нас им тоже тухло»

Максим Ставиский рассказал, кто понравился ему в первый день контрольных прокатов.

— Короткий танец у всех похожий, тема пасодобля задана. Но я не могу сказать, что у всех одинаковое, все пытаются как-то выделиться. Вопрос, как получается.

Кому-то один образ пойдет, а другой нет. Базин катает Остина Пауэрса, Букину такой образ не пойдет, у него другой стиль, они в своем ключе работают.

«Ну, погоди» (ритм-танец Анны Щербаковой и Егора Гончарова под «Косил Ясь конюшину») — еще одно направление.

Все пытаются, нормально для начала сезона, когда не надо быть в оптимальной форме. Достаточно неплохой уровень.

Насколько я слышал, девочки отвалялись, у парников интересно было смотреть на Косторную и Куницу, Хабибуллину и Княжука, Мишину и Галлямова, Бойкову и Козловского. Остальные — нет, не интересно. Парни у нас сейчас хорошие.

— Нет ощущения на третий год изоляции... вторичности событий, что ли?

— Там, за рубежом то же самое, становится вторичное. Без нас им тоже тухло.

— Даже в танцах?

— Да, неинтересно уже это смотреть. Нам — точно неинтересно.

— И что тогда делать? Уходить из фигурного катания?

— Кто старый — тому в шоу, конечно, а какие варианты? Нет, ну можно, конечно, еще парковщиком стать, как вариант, — сказал двукратный чемпион мира в танцах на льду. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Максим Ставиский
logoсборная России
танцы на льду
пары
logoконтрольные прокаты
logoСпорт-Экспресс
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