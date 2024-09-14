Игнатов о переходе к Плющенко: «Дело было в моем желании начать новую страницу в жизни, вывести себя из зоны комфорта»

Макар Игнатов рассказал, почему решил перейти в академию Евгения Плющенко.

– Ты довольно длительное время тренировался в Академии фигурного катания в Петербурге у Евгения Рукавицына и с тренером вас связывали отличные отношения, поэтому твой переход к Плющенко стал неожиданностью. Почему это произошло?

– Принятое мной решение не было спонтанным. Я думал об этом и в какой-то момент понял, что если сейчас что-то не изменить, не сменить обстановку, окружение, то потом, возможно, этого и не случится, потому что будет поздно, и я буду переживать, что не попробовал.

По мне, лучше попробовать, чем жалеть, что не сделал, поэтому я и решился на этот шаг. И дело тут не в тренерах, с которыми мы работали. Ко всем – Евгению Владимировичу Рукавицыну, Ольге Германовне Глинке, Валентину Молотову и Андрею Борисовичу Лущикову – я отношусь с огромным уважением.

Дело было в моем желании начать новую страницу в жизни, вывести себя из зоны комфорта, что ли, потому что, откровенно говоря, последние года два-три результаты были плюс-минус одни и те же.

А если ничего не меняется, значит, надо пробовать что-то в жизни изменить самому. Хотя Евгений Владимирович мне постоянно говорил, что за последние годы я поменялся в плане работы, да я и сам это чувствовал, более ответственно ко всему стал подходить.

Но было непонятно: я работаю, работаю, а результат на том же месте. Поэтому и принял такое решение.

– А почему к Евгению Плющенко?

– С Евгением Викторовичем я давно знаком. С того времени, когда я катался у Алексея Николаевича Мишина. Я подумал, что как тренер Плющенко по большому счету только начинает свой тренерский путь, и у него глаза горят.

Это видно, это чувствуется, поэтому мне показалось, что надо идти к нему.

– Быстро приспособился к новой обстановке?

– Все нормально. Хорошие условия, хороший каток, профессиональная команда, ну и плюс личные обстоятельства. Все сложилось, – сказал фигурист.