Кагановская о ритм-танце: «Довольны прокатом, понимаем, над чем нужно работать. Взяли Элвиса Пресли – подходит под стиль, по темпераменту»

Василиса Кагановская рассказала, что очень волновалась перед ритм-танцем.

Кагановская выступила в дуэте с Максимом Некрасовым на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

«Очень волнительно, у нас была большая задача – побороть это волнение, перерыв большой был, старались показать свой максимум, то, что наработали за это время. Прокатом довольны, понимаем, над чем нужно работать, будем расти дальше.

Оригинальностью не выделились, взяли Элвиса Пресли, подходит под стиль, по темпераменту, слушали разные варианты, сошлись на таком, посчитали, что нам это подойдет.

Через две недели будем на Мемориале Панина-Коломенкина. По нашим ощущениям, мы скатались довольно быстро, не было такого, что нам долго было неудобно, с первых тренировок почувствовали, что нам удобно, комфортно, есть над чем работать», – сказала фигуристка.