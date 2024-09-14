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  • Дмитрий Козловский: «На тренировках достаточно стабильно делаем четверной выброс. Не исключаю, что попробуем на каком‑то турнире этот элемент»
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Дмитрий Козловский: «На тренировках достаточно стабильно делаем четверной выброс. Не исключаю, что попробуем на каком‑то турнире этот элемент»

Бойкова и Козловский не исключили, что исполнят четверной выброс на турнире.

Сегодня Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступили с короткой программой на контрольных прокатах сборной России.

– Расскажите о костюмах?

Бойкова: В костюме Димы есть символ, который означает любовь. Мы знаем историю фильма Тарантино. Изначально идея костюма была другая, но Этери Тутберидзе сказала, что хочет желтый комбинезон, мы так и сделали. Я адаптировала его под себя. Кровь на костюмах тоже присутствует.

Козловский: Хорошо оцениваем прокат, кажется, все сложилось.

– Можете исполнить четверные элементы в этом сезоне?

Козловский: Допускаю этот вариант. На тренировках достаточно стабильно делаем четверной выброс. Не исключаю, что попробуем на каком‑то турнире этот элемент.

– Какой ваш ближайший старт?

Козловский: Мемориал Панина‑Коломенкина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
пары
logoЭтери Тутберидзе
Мемориал Панина
logoАлександра Бойкова
logoДмитрий Козловский
logoконтрольные прокаты
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