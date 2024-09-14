Дмитрий Козловский: «На тренировках достаточно стабильно делаем четверной выброс. Не исключаю, что попробуем на каком‑то турнире этот элемент»
Сегодня Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступили с короткой программой на контрольных прокатах сборной России.
– Расскажите о костюмах?
Бойкова: В костюме Димы есть символ, который означает любовь. Мы знаем историю фильма Тарантино. Изначально идея костюма была другая, но Этери Тутберидзе сказала, что хочет желтый комбинезон, мы так и сделали. Я адаптировала его под себя. Кровь на костюмах тоже присутствует.
Козловский: Хорошо оцениваем прокат, кажется, все сложилось.
– Можете исполнить четверные элементы в этом сезоне?
Козловский: Допускаю этот вариант. На тренировках достаточно стабильно делаем четверной выброс. Не исключаю, что попробуем на каком‑то турнире этот элемент.
– Какой ваш ближайший старт?
Козловский: Мемориал Панина‑Коломенкина.
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