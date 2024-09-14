Дмитрий Козловский: «На тренировках достаточно стабильно делаем четверной выброс. Не исключаю, что попробуем на каком‑то турнире этот элемент»

Бойкова и Козловский не исключили, что исполнят четверной выброс на турнире.

Сегодня Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступили с короткой программой на контрольных прокатах сборной России.

– Расскажите о костюмах?

Бойкова : В костюме Димы есть символ, который означает любовь. Мы знаем историю фильма Тарантино. Изначально идея костюма была другая, но Этери Тутберидзе сказала, что хочет желтый комбинезон, мы так и сделали. Я адаптировала его под себя. Кровь на костюмах тоже присутствует.

Козловский : Хорошо оцениваем прокат, кажется, все сложилось.

– Можете исполнить четверные элементы в этом сезоне?

Козловский : Допускаю этот вариант. На тренировках достаточно стабильно делаем четверной выброс. Не исключаю, что попробуем на каком‑то турнире этот элемент.

– Какой ваш ближайший старт?

Козловский : Мемориал Панина ‑Коломенкина.