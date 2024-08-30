Гуменник пропускает прокаты сборной Петербурга, так как не успел накатать программы из-за травмы («Матч ТВ»)

Названа причина пропуска Гуменником контрольных прокатов сборной Петербурга

По информации «Матч ТВ», фигурист Петр Гуменник не успел накатать программы в связи с травмой, полученной по ходу подготовки к сезону. Прокаты сборной Санкт-Петербурга проходят 29-30 августа.

Сейчас со здоровьем Гуменника все в порядке, он планирует выступить на контрольных прокатах сборной России 14-15 сентября.

В прошедшем сезоне фигурист стал бронзовым призером чемпионата страны.