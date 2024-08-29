Петр Гуменник: «Со здоровьем все хорошо, приму участие в контрольных прокатах сборной России»

Петр Гуменник заявил, что у него сейчас нет проблем со здоровьем

Фигурист отсутствует в списках участников контрольных прокатов сборной Санкт-Петербурга, которые проходят 29-30 августа. «Со здоровьем все хорошо, я приму участие в прокатах сборной России», – сказал двукратный призер чемпионата страны.