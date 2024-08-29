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Петр Гуменник: «Со здоровьем все хорошо, приму участие в контрольных прокатах сборной России»

Петр Гуменник заявил, что у него сейчас нет проблем со здоровьем

Фигурист отсутствует в списках участников контрольных прокатов сборной Санкт-Петербурга, которые проходят 29-30 августа. 

«Со здоровьем все хорошо, я приму участие в прокатах сборной России», – сказал двукратный призер чемпионата страны. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: &laquo;Матч ТВ&raquo;
logoсборная России
мужское катание
logoПетр Гуменник
logoконтрольные прокаты
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