Ксения Синицына: «Короткую ставила Мария Касумова. Программа восточная, с элементами вог, надеюсь, зрителям понравилось»

Фигуристка Ксения Синицына рассказала о новой короткой программе.

Спортсменка будет выступать под композицию The Mystic’s Dream канадской певицы Лорины Маккеннитт.

— Какое настроение перед сезоном?

— Хорошее, много целей на сезон. Этот прокат дал понять, над чем работать, какие ошибки исправить. Много всего впереди.

— Кто ставил которую программу?

— Мария Касумова. Программа восточная, с элементами вог, надеюсь, зрителям понравилось. Еще есть над чем работать, — сказала Синицына .