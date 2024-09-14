Ксения Синицына: «Короткую ставила Мария Касумова. Программа восточная, с элементами вог, надеюсь, зрителям понравилось»
Фигуристка Ксения Синицына рассказала о новой короткой программе.
Спортсменка будет выступать под композицию The Mystic’s Dream канадской певицы Лорины Маккеннитт.
— Какое настроение перед сезоном?
— Хорошее, много целей на сезон. Этот прокат дал понять, над чем работать, какие ошибки исправить. Много всего впереди.
— Кто ставил которую программу?
— Мария Касумова. Программа восточная, с элементами вог, надеюсь, зрителям понравилось. Еще есть над чем работать, — сказала Синицына.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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