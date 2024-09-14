Анна Фролова: «Если Трусова захочет кататься, буду безумно рада соревноваться с ней. Девочка уникальная, невероятная, сделала историю»

Фигуристка Анна Фролова рассказала, с каким настроением входит в сезон.

Сегодня Фролова выступила с короткой программой на контрольных прокатах сборной России.

– С каким настроением входите в сезон?

– Замечательным. Настроение радостное. В Петербурге невероятная публика.

– Выступите на мемориале Панина‑Коломенкина?

– Планируем. Хочу выступить.

– Хотите, чтобы Трусова выступала в сезоне?

– Моего совета ей не требуется. Девочка уникальная, невероятная, сделала историю. Если она захочет кататься, то буду безумно рада соревноваться с ней, – сказала Фролова.