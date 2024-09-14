Ну как там возвращение Трусовой? 5 быстрых наблюдений

Александра Трусова (Игнатова) вернулась на лед – открыла прокаты сборной в Санкт-Петербурге.

Как сложилось долгожданное выступление?

1. Трусова не соревнуется почти два года, последний официальный старт пришелся на осень 2022-го.Так что на прокатах ее ждали, пожалуй, больше всех.

В ФФКР неохотно отказываются от бренда самой известной квадистки в истории, поэтому в анонсах и протоколах Сашу представили не Игнатова (как в паспорте), а Игнатова-Трусова (чтобы звучало узнаваемо).

Но на арене все-таки представили как положено – сама Саша улыбнулась новому и непривычному анонсу.

Ведущая Анна Щербакова (а потом и Максим Траньков в общении с болельщиками) сделала дополнительный акцент на фамилии: «Свою новую программу представит Саша Трусова... ой, извините, никак не могу привыкнуть – Александра Игнатова».

Но теперь никаких вопросов – запоминаем новую фамилию в женском катании.

2. Для возвращения Игнатова выбрала одну из самых известных песен на испанском – Bésame mucho. Не классический вариант, а версию J2 и Ilza.

Трусова возвращается под Besame mucho – главную песню на испанском. Ее исполняли Синатра и The Beatles

Неспешное и тягучее танго скрывает шероховатости формы – после почти двухлетнего перерыва Саша не так легка и быстра, как раньше. Возможно, стоит смириться сразу: «как раньше» вряд ли будет.

Программа пока не кажется яркой, запоминающихся ходов или необычных движений не было. При этом Игнатова смотрелась вполне органично – ощущения, что ее позвали только за былые заслуги, нет.

В платье нет намеков на страстную мексиканскую тему: темно-фиолетовый наряд из полупрозрачной ткани. Блестки и декольте – все аккуратно и красиво, но не очень запоминается. Похоже, главная ставка на то, что запомнится просто сама Саша.

3. А что с прыжками?

Вопрос, который всегда актуален для Трусовой. Сольные прыжки получились отлично – двойной аксель и тройной флип. А вот на каскад сил (или концентрации) уже не хватило: после тройного лутца случилась бабочка на тулупе.

«Плохо, однозначно. Но лучше, чем на тренировке. На тренировках было совсем плохо. Но до заезда в Новогорск я не ошиблась в короткой», – раскритиковала себя Александра после выступления.

Вращения и дорожка пока тоже далеки от идеала, но тут можно списать не только на паузу в карьере, но и на начало сезона – программу еще предстоит вкатать.

4. Формат трансляции не позволил сделать фокус на тренерах – Траньков общался со зрителями. Но Этери Тутберидзе показали незадолго до выхода Трусовой на лед, да и перед разминкой Саша общалась с бывшим тренером.

Плющенко тоже мелькал на экранах, а перед выходом Саши на лед завел зал – первым начал аплодировать, болельщики с радостью подхватили.

5. К слову, арена встречала Игнатову громче всех. Сначала на разминке, потом до и после выступления. А стартовую позу еще и разбавили кричалкой про «русскую ракету». Если у кого-то были вопросы, ждут ли Сашу на соревнованиях, то после теплого приема в «Юбилейном» они точно отпали.

Пока фигуристка аккуратно говорит о планах: «Это для меня пробные прокаты, я пока не решила, буду ли возвращаться».

И даже Плющенко не дерзит: «Посмотрим прокаты. Она сама решит».

Впрочем, видимых причин отказываться от реального возвращения нет: конкуренция позволяет бороться за медали, травмы не беспокоят, а болельщики любят и ждут Александру.

***

Резюме по форме и положению Игнатовой на общем фоне : достойно. По своим обычным меркам она, разумеется, далека не то что от пика – даже от классной соревновательной формы. Но для затяжной паузы, для возраста, для (очевидно) не полноценной подготовки, наконец, для сентября – она в порядке.

Все фигуристки, вышедшие после Игнатовой, провели куда более серьезную предсезонку, но смотрелись не сильно чище и бодрее. Так что стартовые позиции у них на этот момент примерно одинаковые.