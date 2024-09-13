Эмбер Гленн: «Я все лето работала над психологическим состоянием и думаю, это действительно проявилось сегодня. Я отнеслась к прокату просто как к тренировке»
Американка Эмбер Гленн оценила выступление в короткой программе на Lombardia Trophy.
Она лидирует после первого дня турнира с результатом 75,71 балла. В прокате Гленн исполнила тройной аксель.
«Я все лето работала над психологическим состоянием, и я думаю, что это действительно проявилось сегодня. Я отнеслась к этому прокату просто как к тренировке, пытаясь получить опыт в программе и отзывы судей. Я постараюсь отнестись к произвольной программе так же.
На самом деле, последние пару дней у меня были не самые лучшие времена, так что я просто рада быть здесь. Но я в порядке, так что все не волнуйтесь.
Это был мой первый тройной аксель в короткой программе, и все сразу получилось.
Но сезон длинный. Сейчас в основном нужно вникать во все», – сказала Гленн.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Golden Skate
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