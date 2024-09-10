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  • Роднина о том, что Россия лишилась первого места в медальном зачете Сочи-2014: «Есть результат спортсмена по допинг-тестам, на основании чего и принимается решение»
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Роднина о том, что Россия лишилась первого места в медальном зачете Сочи-2014: «Есть результат спортсмена по допинг-тестам, на основании чего и принимается решение»

Ирина Роднина высказалась о том, что Россия лишилась первого места в зачете Сочи-2014.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Евгения Устюгова на решение Международного союза биатлонистов (IBU) по делу о нарушении антидопинговых правил.

В 2020 году Устюгова дисквалифицировали за употребление оксандролона. Были аннулированы все результаты спортсмена с 27 августа 2013-го и до конца карьеры – весны 2014 года.

Из-за этого мужская сборная России лишилась золота эстафеты на Олимпиаде-2014 в Сочи и первого места в медальном зачете Игр. Теперь на первой строчке располагается Норвегия.

«По количеству отобранных мест мы, действительно, лишились. Потому что подсчеты велись по медалям, медали были отобраны, очки передаются другим спортсменам, командам.

Справедливо ли это решение? Я вам еще раз говорю, вы математику изучали? Вот и все! А какая тут еще может быть точка зрения? Политическая?

Есть объективные показатели, это результат спортсмена по допинг-тестам, на основании чего и принимается решение. В связи с принятым решением либо оставляют медали и места или их забирают, передают другим. Что тут еще? Чистая математика», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка. 

Россия все-таки не выиграла Олимпиаду в Сочи – золото в биатлонной эстафете потеряно

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСочи-2014
logoдопинг
logoИрина Роднина
logoCAS
logoЕвгений Устюгов
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