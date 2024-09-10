Максим Траньков: «Cотрудничество с Тутберидзе я не заканчивал. Все хорошо, и не надо разжигать то, чего на самом деле нет»
Максим Траньков заявил, что не прерывал сотрудничество с Этери Тутберидзе.
Траньков отсутствовал на открытой тренировке штаба Тутберидзе, которая прошла 9 сентября.
«Сотрудничество с Этери Тутберидзе я не заканчивал. Просто у меня трое детей, и иногда мне приходится отлучаться с катка, а не ночевать там.
Все хорошо, и не надо разжигать то, чего на самом деле нет», – сказал двукратный олимпийский чемпион, тренер.
«А ты, паршивец, хорош». Я побывала на тренировке Тутберидзе с билетом за 10 тысяч
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости