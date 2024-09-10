Максим Траньков: «Cотрудничество с Тутберидзе я не заканчивал. Все хорошо, и не надо разжигать то, чего на самом деле нет»

Максим Траньков заявил, что не прерывал сотрудничество с Этери Тутберидзе.

Траньков отсутствовал на открытой тренировке штаба Тутберидзе, которая прошла 9 сентября.

«Сотрудничество с Этери Тутберидзе я не заканчивал. Просто у меня трое детей, и иногда мне приходится отлучаться с катка, а не ночевать там.

Все хорошо, и не надо разжигать то, чего на самом деле нет», – сказал двукратный олимпийский чемпион, тренер.

«А ты, паршивец, хорош». Я побывала на тренировке Тутберидзе с билетом за 10 тысяч