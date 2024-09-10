Шома Уно получил серебряную медаль командного турнира Олимпиады-2022

Японский фигурист Шома Уно получил серебро командного турнира Олимпиады-2022

Фото двукратного чемпиона мира с медалью опубликовано в соцсетях кафе семьи Уно в Нагое.

Сборная Японии заняла третье место в командном турнире Пекина-2022, но после аннулирования результата россиянки Камилы Валиевой переместилась на второе.

Остальных членов японской команды наградили серебряными медалями в августе на Играх в Париже.

В Париже наградили фигуристов за Олимпиаду-2022 – без России, у которой бронза. Все детали изнутри

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