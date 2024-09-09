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Миронова о произвольном танце: «Вдохновились уникальной театральной постановкой «Гамлета», созданной группой The Tiger Lillies в стиле панк-кабаре»

Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали о произвольном танце «Гамлет»

«Образ Гамлета не совсем подходит под мой реальный образ жизни, но тем интереснее мне будет рассказать и показать эту историю на льду, чтобы прочувствовать. Мой Гамлет – человек, который совершил ошибку на почве чувств и теперь пытается принять этот факт. Это сильно влияет на его моральное состояние, состояние духа. Постановка прошла быстро и весело, было очень интересно работать в таком стиле», – сказал Устенко.

«Музыка нашлась достаточно быстро, а окончательное решение пришло не сразу. Вдохновились уникальной театральной постановкой «Гамлета», созданной музыкальной группой The Tiger Lillies в стиле панк-кабаре. Захотелось попробовать переложить эту интерпретацию на лед. Долго обсуждали, справимся ли мы с очередной сменой стиля для грядущего сезона, стоит ли рисковать с музыкой.

С первого прослушивания композиция сбивает с толку специфичностью. Это далеко не классическая аранжировка, с достаточно нестандартным вокалом, в мрачном комедийно-трагичном театральном стиле, с элементами брехтовского кабаре и черного юмора. Она не оставляет слушателя равнодушным. Либо цепляет, либо отторгает.

Постановка прошла легко и вдохновенно, но тренировочный процесс, как и для любой подготовки программы к сезону, – это всегда долгая, тяжелая и кропотливая работа. Всегда будут моменты, требующие внимания, сезон только начинается. Будем стараться показать зрителю наработанный на данный момент максимум», – отметила Миронова.

Программу поставили легко и довольно быстро, ставили в своей «Академии фигурного катания». Работали с разрешения администрации поздними вечерами, это как раз то время, когда мозг начинал генерировать новые идеи. С момента принятия решения, что будет именно эта идея использоваться, мы начали работать и практически все собрали за три дня.

В техническом плане все элементы – новые. Как они выглядят, вы сможете увидеть уже 15 сентября во Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге. В хореографии ребята будут и саркастичными, и радостными, и ироничными, и трагичными, и, конечно, сумасшедшими.

Мы взяли идею классическую, известную во всем мире, но не используемую именно на льду часто. Добавили аллегорию с марионетками, чтобы подчеркнуть, что как бы и что человек не планировал – у судьбы на него свои планы, и только она разрешает им исполниться, либо перенаправляет и уводит в другую сторону», – добавила тренер дуэта Елена Соколова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России
танцы на льду
Екатерина Миронова
Евгений Устенко
Елена Соколова (танцы на льду)
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