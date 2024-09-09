Ягудин о переходе к Тарасовой: «Позвонил Татьяне Анатольевне, она сказала: «А, Леш, это ты летающая табуретка?» Говорю: «Не понял». Она в ответ: «Так ты ж кривой!»
Алексей Ягудин рассказал, почему Тарасова называла его «летающей табуреткой»
«Летающая табуретка? Это я позвонил Татьяне Анатольевне [Тарасовой], когда решил перейти под ее крыло. Она сказала: «А, Леш, это ты? Это ты летающая табуретка?» Говорю: «Не понял». Она в ответ: «Так ты ж кривой! Перезвони мне через неделю. Я пока устала, обдумаю твое предложение».
Перезваниваю через неделю, Тарасова говорит: «Хорошо, будем из тебя императорский трон лепить», – сказал олимпийский чемпион 2002 года в «Шоу Воли».
Татьяна Тарасова сказала, что в нашей фигурке есть летающие табуретки. Кто это вообще?
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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