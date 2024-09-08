Татьяна Навка: «Масляков был выдающимся человеком. Его уважала вся страна, нам будет его безумно не хватать»

Татьяна Навка выразила соболезнования в связи со смертью Александра Маслякова

Телеведущий скончался сегодня в возрасте 82 лет. Он вел программу КВН в период с 1964 по 2022 год.

«Соболезную родным и близким. Александр Масляков был выдающимся человеком! Его уважала вся страна. Конечно, нам будет его безумно не хватать. Надеюсь, что КВН будет жить вечно. Это очень печальная новость», – сказала олимпийская чемпионка по танцам на льду Навка .