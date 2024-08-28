«Даже Майкл Джексон не танцевал такую произвольную». Галлямов выложил танец в костюме динозавра

Александр Галлямов поблагодарил болельщиков за поздравления с днем рождения.

28 августа ему исполнилось 25 лет.

«☀️Даже Майкл Джексон не танцевал такую произвольную.

😼Всем спасибо за поздравления. Это подарок взамен!» – написал фигурист.