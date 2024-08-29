Галлямов об отказе транслировать Олимпиаду: «Лучше смотреть любой спорт, чем передачи про гороскопы и поиски женихов»

Галлямов высказался об отказе российских каналов транслировать Олимпиаду в Париже.

«Спорта должно быть максимально много. Каждый пусть сам выбирает, за кого болеть. Но лучше смотреть любой спорт, чем передачи про гороскопы и поиски женихов.

К сожалению, не удалось смотреть за большим количеством событий, так как был в работе постоянно, плюс россиян практически не было.

Переживал за Андрееву и Шнайдер, писал им слова поддержки, наблюдал за каноистами нашими, у них был шанс на медали. Пару раз смотрел баскетбол, вот вроде и все», — сказал Александр Галлямов .