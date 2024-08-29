Галлямов об отказе транслировать Олимпиаду: «Лучше смотреть любой спорт, чем передачи про гороскопы и поиски женихов»
Галлямов высказался об отказе российских каналов транслировать Олимпиаду в Париже.
«Спорта должно быть максимально много. Каждый пусть сам выбирает, за кого болеть. Но лучше смотреть любой спорт, чем передачи про гороскопы и поиски женихов.
К сожалению, не удалось смотреть за большим количеством событий, так как был в работе постоянно, плюс россиян практически не было.
Переживал за Андрееву и Шнайдер, писал им слова поддержки, наблюдал за каноистами нашими, у них был шанс на медали. Пару раз смотрел баскетбол, вот вроде и все», — сказал Александр Галлямов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Фонтанка»
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