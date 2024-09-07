Плющенко о шоу «Русалочка» с Трусовой в главной роли: «Как всегда, будет много сюрпризов. Мы покажем уникальную постановку»
Ледовый спектакль пройдет 26-27 октября в Санкт-Петербурге.
«Совсем забыл, что у меня уже скоро день рождения (3 ноября – Sports) и мы его традиционно отметим в том числе на льду в Санкт-Петербурге. В моем родном городе на Неве!
Впервые мы покажем нашу фантастическую «Русалочку» с Сашей Трусовой (Игнатовой) в главной роли, и традиционно в любимом Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.
Как всегда, будет много сюрпризов. Мы вас очень ждем!» – написал двукратный олимпийский чемпион Плющенко в своем телеграме.
Роль Принца в шоу исполнит Евгений Семененко, а друга Принца сыграет Макар Игнатов.
«Мы покажем уникальную нашу постановку. 450 привезем костюмов. Это наша уникальная «Русалочка». А в главных ролях будет у нас Русская ракета – наша Саша Трусова», – сказал Плющенко на видео.
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