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Плющенко о шоу «Русалочка» с Трусовой в главной роли: «Как всегда, будет много сюрпризов. Мы покажем уникальную постановку»

Евгений Плющенко рассказал о предстоящем шоу «Русалочка» с Александрой Трусовой

Ледовый спектакль пройдет 26-27 октября в Санкт-Петербурге.

«Совсем забыл, что у меня уже скоро день рождения (3 ноября – Sports) и мы его традиционно отметим в том числе на льду в Санкт-Петербурге. В моем родном городе на Неве!

Впервые мы покажем нашу фантастическую «Русалочку» с Сашей Трусовой (Игнатовой) в главной роли, и традиционно в любимом Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Как всегда, будет много сюрпризов. Мы вас очень ждем!» – написал двукратный олимпийский чемпион Плющенко в своем телеграме.

Роль Принца в шоу исполнит Евгений Семененко, а друга Принца сыграет Макар Игнатов.

«Мы покажем уникальную нашу постановку. 450 привезем костюмов. Это наша уникальная «Русалочка». А в главных ролях будет у нас Русская ракета – наша Саша Трусова», – сказал Плющенко на видео.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
женское катание
logoАлександра Трусова
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