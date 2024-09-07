Юрист Зайцев о деле Парсеговой: «Сейчас изучаем выводы суда. Предполагаю, что апелляция будет»
В мае 2023 года фигуристка Арина Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны Парсеговой.
Никулинский районный суд постановил удовлетворить исковые требования «Ангелов» и взыскать с ответчика – матери фигуристки Натальи Парсеговой – 1,9 млн рублей.
«Мотивировочную часть решения по делу мы получили. Сейчас мы изучаем выводы суда и насколько полноценно судом были рассмотрены наши аргументы.
Решение о подаче апелляции в любом случае принимает клиент, но предполагаю, что, скорее всего, апелляция будет», – сказал спортивный юрист из компании SILA International Lawyers Юрий Зайцев.
Суд «Ангелов Плющенко» и Парсеговой – стыд фигурки, где вокруг 12-летней девочки ужасны все
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