Гран-при среди юниоров. Сюаньци и Вэньцян, Телемак и Кулон, Польман и Ренольди, Кватрокки и Демаре покажут произвольные программы
Гран-при среди юниоров
2-й этап
Острава, Чехия
Пары
Произвольная программа
Начало – 15:40 по московскому времени.
Первая разминка
1. Клелия Лиже-Латю – Аллан Даниэль Фишер (Франция)
2. Инес Моудден – Алехандро Ласаро Гарсия (Испания)
3. Зара Вуд – Алекс Лапски (Великобритания)
Вторая разминка
4. Алия Аккерманн – Тобия Хармс (Германия)
5. Каталин Янне Салацки – Лукас Резелер (Германия)
6. София Энкина – Никита Коваленко (Израиль)
7. Нора Марлен Ротенбюлер – Мозес Йозеф Берей (Венгрия)
Третья разминка
8. Сайя Карпентер – Игнасио Маравилья (США)
9. Саэ Шимизу – Лукас Цуйоши Хонда (Япония)
10. Дебора Анна Коэн – Лукаш Вохозка (Чехия)
11. Лаура Гекова – Алекс Валкий (Словакия)
Четвертая разминка
12. Джулия Кватрокки – Симон Демаре (Канада)
13. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия)
14. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция)
15. Чжан Сюаньци – Фэн Вэньцян (Китай)
Положение после короткой программы
1. Чжан Сюаньци – Фэн Вэньцян (Китай) – 54,14
2. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция) – 49,83
3. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия) – 49,28
4. Джулия Кватрокки – Симон Демаре (Канада) – 45,60
5. Лаура Гекова – Алекс Валкий (Словакия) – 45,23
6. Дебора Анна Коэн – Лукаш Вохозка (Чехия) – 45,16
7. Саэ Шимизу – Лукас Цуйоши Хонда (Япония) – 44,96
8. Сайя Карпентер – Игнасио Маравилья (США) – 43,39
9. Нора Марлен Ротенбюлер – Мозес Йозеф Берей (Венгрия) – 42,80
10. София Энкина – Никита Коваленко (Израиль) – 42,46
11. Каталин Янне Салацки – Лукас Резелер (Германия) – 40,85
12. Алия Аккерманн – Тобия Хармс (Германия) – 40,15
13. Зара Вуд – Алекс Лапски (Великобритания) – 39,46
14. Инес Моудден – Алехандро Ласаро Гарсия (Испания) – 33,41
15. Клелия Лиже-Латю – Аллан Даниэль Фишер (Франция) – 32,71
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