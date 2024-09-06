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Гран-при среди юниоров. Сюаньци и Вэньцян, Телемак и Кулон, Польман и Ренольди, Кватрокки и Демаре покажут произвольные программы

6 сентября на Гран-при среди юниоров пары покажут произвольные программы

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Острава, Чехия

Пары

Произвольная программа

Начало – 15:40 по московскому времени.

Первая разминка

1. Клелия Лиже-Латю – Аллан Даниэль Фишер (Франция)

2. Инес Моудден – Алехандро Ласаро Гарсия (Испания)

3. Зара Вуд – Алекс Лапски (Великобритания)

Вторая разминка

4. Алия Аккерманн – Тобия Хармс (Германия)

5. Каталин Янне Салацки – Лукас Резелер (Германия) 

6. София Энкина – Никита Коваленко (Израиль)

7. Нора Марлен Ротенбюлер – Мозес Йозеф Берей (Венгрия)

Третья разминка

8. Сайя Карпентер – Игнасио Маравилья (США)

9. Саэ Шимизу – Лукас Цуйоши Хонда (Япония)

10. Дебора Анна Коэн – Лукаш Вохозка (Чехия)

11. Лаура Гекова – Алекс Валкий (Словакия)

Четвертая разминка

12. Джулия Кватрокки – Симон Демаре (Канада)

13. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия)

14. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция)

15. Чжан Сюаньци – Фэн Вэньцян (Китай)

Положение после короткой программы

1. Чжан Сюаньци – Фэн Вэньцян (Китай) – 54,14

2. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция) – 49,83

3. Полина Польман – Габриэль Ренольди (Италия) – 49,28

4. Джулия Кватрокки – Симон Демаре (Канада) – 45,60

5. Лаура Гекова – Алекс Валкий (Словакия) – 45,23

6. Дебора Анна Коэн – Лукаш Вохозка (Чехия) – 45,16

7. Саэ Шимизу – Лукас Цуйоши Хонда (Япония) – 44,96

8. Сайя Карпентер – Игнасио Маравилья (США) – 43,39

9. Нора Марлен Ротенбюлер – Мозес Йозеф Берей (Венгрия) – 42,80

10. София Энкина – Никита Коваленко (Израиль) – 42,46

11. Каталин Янне Салацки – Лукас Резелер (Германия) – 40,85

12. Алия Аккерманн – Тобия Хармс (Германия) – 40,15

13. Зара Вуд – Алекс Лапски (Великобритания) – 39,46

14. Инес Моудден – Алехандро Ласаро Гарсия (Испания) – 33,41

15. Клелия Лиже-Латю – Аллан Даниэль Фишер (Франция) – 32,71

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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