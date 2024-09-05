  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Медведева о победе на ЧМ-2017: «Перед произвольной программой я была абсолютно стеклянная, выключенная. Вышла на похер – ну, откатаюсь»
45

Медведева о победе на ЧМ-2017: «Перед произвольной программой я была абсолютно стеклянная, выключенная. Вышла на похер – ну, откатаюсь»

Евгения Медведева вспомнила о победе на чемпионате мира-2017

«2017 год, Хельсинки, чемпионат мира. Я первая по короткой программе. И выиграла в итоге тот чемпионат. Вышла на шестиминутную разминку перед произвольной – и я абсолютно стеклянная. Не то чтобы я нервничала, я просто была выключенная.

Просто на тот момент я настолько хорошо каталась, что у меня не было ни нервов, ни какого-то желания что-то делать. Вышла на похер – «ну, откатаюсь». Не работает это так в спорте.

В спорте должен быть адреналин для того, чтобы хорошо. Ну, как хорошо: тогда мне надо было ставить мировой рекорд. Для того, чтобы поставить мировой рекорд, в тебе должен сидеть зверь.

А в таком состоянии невозможно поставить мировой рекорд. На шестиминутке мне было условно все равно. Но тренер же видит. «В себя приди!» – и ты вот так включаешься и идешь ставить мировой рекорд.

Мне нужно было вот это вот: Женя, в себя приди, что у тебя со взглядом стеклянным?» – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию в подкасте Ивана Абрамова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: подкаст Ивана Абрамова
logoчемпионат мира по фигурному катанию
logoсборная России
женское катание
logoЕвгения Медведева
брань
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведева о недопуске российских фигуристов: «Уберите из футбола «Ман Сити», «ПСЖ», «Баварию» и «Реал» и посмотрите, что будет с развитием этого спорта»
13310 июня, 10:35
Евгения Медведева: «Мне иногда интересно, каково побыть в большом спорте и посоревноваться на ЧМ в том состоянии разума, которое у меня сейчас»
5814 декабря 2023, 08:06
Этери Тутберидзе: «Мне очень странно, что были интервью Медведевой про новую семью. Трусова сейчас тоже рассказывает про это»
1681 ноября 2023, 13:23
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евгения Медведева: «Когда пытаешься выучить четверной, понимаешь, что это абсолютно не заложено природой. Я долбилась об него только так»
22 минуты назад
Медведева о своем ледовом шоу: «Хотим сделать так, чтобы спортсмены показывали номера, которые зритель еще не видел. Все новое»
33сегодня, 19:10
Александр Жулин: «Образование важно для любого человека. У нас много талантливых и умных спортсменов»
3сегодня, 19:04
Евгения Медведева: «Если у меня есть какая-то проблема, я прихожу к психологу, разруливаю ее. И так до следующей проблемы»
83сегодня, 18:50
Гран-при среди юниоров. Уэзоно, Ю Чжэ Ким, Джуманиязова, Гладки, Йоос покажут короткие программы
26сегодня, 18:38Live
Первенство Москвы. Пары. Шешелева и Карнаухов победили, Ковязина и Мохов – 2-е, Черемных и Рудь – 3-и
22сегодня, 17:36
Дмитрий Губерниев: «Учеба – лучший выход для Валиевой, которая дисквалифицирована. Спортсменкам сейчас зеленая улица: либо рожать, либо развиваться»
34сегодня, 16:05
Евгения Медведева: «Кто-то скажет, что жестоко у нас в спорте, но у нас столько чемпионов. В Канаде система намного мягче»
97сегодня, 15:53
Рудковская о платной открытой тренировке штаба Тутберидзе: «Удобно жить на всем готовом и за чужой счет заниматься благотворительностью»
580сегодня, 15:15
Даниил Самсонов: «Знаю Парсегову как хорошую и добрую девочку, видимся каждый день. Сейчас у ее семьи тяжелый период, но все наладится»
22сегодня, 14:59
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян выиграли короткую программу, Телемак и Кулон – 2-е, Польман и Ренольди – 3-и
1сегодня, 15:29
Даниил Самсонов: «Оцениваю свою форму где-то на 75-80 процентов. Произвольную программу катать пока тяжеловато»
2сегодня, 14:42
Навка о желании сына Плющенко прыгнуть тройной аксель: «Это круто, когда мальчик ставит перед собой цели и идет к ним»
143 сентября, 11:10
Качушкина о паузе в карьере: «Моя позиция не изменилась. Поступила в РУДН на факультет журналистики»
22 сентября, 18:15
Мария Захарова: «Я рада, что вернулась. За эти два года хотела бросить фигурное катание, много таких мыслей было»
42 сентября, 17:10
Евгения Медведева: «Тренировки – это не только быть в красивой физической форме. Желание заниматься повышается, когда знаешь, что выглядишь привлекательно»
3630 августа, 12:40
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е
129 августа, 17:39
Медведева о приглашении Тюкавина на шоу: «Буду рада видеть в первых рядах зрителей, чтобы не травмировать наши золотые ноги футбола»
2629 августа, 12:48
Марк Волков о распаде дуэта с Качушкиной: «Завершать карьеру точно не буду. Новую партнершу пока не искал»
329 августа, 09:18
Майя Шегай скатывается в паре с Андреем Шадерковым
327 августа, 10:00