Евгения Медведева: «Мне иногда интересно, каково побыть в большом спорте и посоревноваться на ЧМ в том состоянии разума, которое у меня сейчас»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, что изменилось в ней после окончания карьеры.

«Я только когда закончила с соревновательной карьерой, только через несколько лет я поняла: «Я молодец!» В спорте такого не было.

Но мне иногда интересно, каково это побыть в большом спорте и посоревноваться на тех же чемпионатах мира в том состоянии разума, которое у меня сейчас. Каково это – выходить на лед и, если у тебя что-то не получается, не корить себя за это, а например, похвалить себя за то, что ты что-то сделал. А не поругать себя за то, что ты не сделал.

Потому что у меня такого не было. То есть я могла 350 прыжков сделать чисто, а на 5 из них у меня будут ошибки. И я просто: «О нет, я никто». Сейчас у меня 10 срывов, 1 прыжок я делаю и думаю: «Не села на жопу – и хорошо!» Это тоже крайность, но для шоу мне хватает», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

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26 комментариев
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С возрастом все познается в сравнении. В большом спорте все перфекционисты, а после спорта все переосмысливается.
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Все вовремя. Высот в большом спорте сложно достичь с таким подходом, мне кажется. Женя всегда стремилась работать больше и лучше.
Но для обычной жизни такой подход-путь к большим психологическим проблемам, здесь не нужно убиваться, нужно жить и радоваться.
Все вовремя и все правильно.
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Нормально , когда взрослеешь и меняешься , и оцениваешь свои поступки по - другому , В спорте Женя была максималистка , два взрослых сезона выносила всех , не могла себе позволить проиграть , после спорта началась другая жизнь и пришло понятие , что ошибаться можно и это не катастрофа , главное сделать правильные выводы и идти дальше ! И конечно , очень жаль , что травмы не позволяют Евгении выступать сейчас (
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Ответ Lapo Elkann
Комментарий скрыт
У Вас точно всё хорошо?
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Правильно, нужно себя хвалить. И есть, за что!
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Я её обожаю!
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на самом деле, реально жаль, что взрослыми соревнуются единицы. Потому что это уже совсем другое отношение - и к себе, и к здоровью, и к программам
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Как же я ее люблю,молодец Женя.
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-3
+10
В методике "Дневник успеха" есть такой приём - хвалить себя за все (даже самые маленькие) успехи и достижения. Например: "Я молодец, что испекла пирог", "Я молодец, что помогла ребёнку сделать домашнее задание" и т. п. Жаль, что несколько лет назад я не знала о такой методике - мне было бы легче справиться с некоторыми проблемами и трудностями
+11
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+8
Ответ Слончик
Комментарий скрыт
А вот вам не объяснил и вы постоянно со своими комментами именно туда и садитесь )))
+9
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+7
Что же вы, товарищ слончик, ограничиваете ответы? Трусите?
+9
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Ответ Olga Krayz
Правильно, нужно себя хвалить. И есть, за что!
Да, и фиксация на позитивных моментах даёт мотивацию двигаться дальше.
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Правильно нужно себя хвалить!! тем более, когда есть за что))Женя ❤️
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Женя взрослая, уже другой уровень осознанности и знаний, другой подход, было бы очень интересно наблюдать как это выражается в программах, в выборе образов.
+8
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Женя яркий след оставила в спорте, и грамотно мыслит, умничка. Всё познаётся со временем.
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Ответ Lapo Elkann
А у вас ? Не дай Бог, что то пойдет не так , похвалю себя и все ОК.
Спасибо, у меня всё нормально) Возможно, я не совсем понятно объяснила суть методики (если интересно, то можете сами набрать в поисковике и поймёте, как это работает). Мира и добра Вам🕊
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Ответ Елена Спирина
Что же вы, товарищ слончик, ограничиваете ответы? Трусите?
Конечно трусит , как и ему подобные , чтобы получить ответ , надо иметь аргументы , а тут просто набросил и спрятался )))
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-2
+3
Ответ Слончик
Комментарий скрыт
Так это претензии и вопросы не к Жене, а к тренерскому штабу. Как научили, так и делала. И с дедушкой Лаки, как и с другим дедушкой, не девочки общались, а тетушка (ужене)Белое Пальто. Другая великая чемпионка валяется на шоу и ничего. А Евгению интересно слушать, видеть как меняется детское мировоззрение на взрослое. Не всем дано, иногда "НЕбезызбежно".
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Женя, а нам-то как интересно!!!!
+3
-2
+1
Ответ Sveta Arhipova
Спасибо, у меня всё нормально) Возможно, я не совсем понятно объяснила суть методики (если интересно, то можете сами набрать в поисковике и поймёте, как это работает). Мира и добра Вам🕊
Спасибо. Вам тоже всго хорошего.
+1
-1
0
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