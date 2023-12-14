Евгения Медведева: «Мне иногда интересно, каково побыть в большом спорте и посоревноваться на ЧМ в том состоянии разума, которое у меня сейчас»

Евгения Медведева рассказала, что изменилось в ней после окончания карьеры.

«Я только когда закончила с соревновательной карьерой, только через несколько лет я поняла: «Я молодец!» В спорте такого не было.

Но мне иногда интересно, каково это побыть в большом спорте и посоревноваться на тех же чемпионатах мира в том состоянии разума, которое у меня сейчас. Каково это – выходить на лед и, если у тебя что-то не получается, не корить себя за это, а например, похвалить себя за то, что ты что-то сделал. А не поругать себя за то, что ты не сделал.

Потому что у меня такого не было. То есть я могла 350 прыжков сделать чисто, а на 5 из них у меня будут ошибки. И я просто: «О нет, я никто». Сейчас у меня 10 срывов, 1 прыжок я делаю и думаю: «Не села на жопу – и хорошо!» Это тоже крайность, но для шоу мне хватает», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.