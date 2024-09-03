Елизавета Андреева: «С тройным акселем дела нормально, просто он пока недостаточно стабильный»
Фигуристка Андреева рассказала, что ее тройной аксель пока недостаточно стабилен
Сегодня Елизавета Андреева одержала победу на первенстве Москвы.
«Во время подготовки к сезону все прошло гладко, вышли после отдыха, спокойно начали тренироваться, ставить произвольную программу, накатывать все каждый день. Идеи программ принадлежат всему тренерскому штабу, каждый тренер принимал в этом участие, постановкой Георгий Владимирович [Похилюк] занимался и весь тренерский штаб.
С тройным акселем дела нормально, просто он пока недостаточно стабильный, решили вкатывать то, что более стабильно. Потом поднакатаю и буду с двумя. Я достаточно много учу [новых элементов], но пусть это останется в тайне», – сказала Андреева.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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