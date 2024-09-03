Алена Принева: «Обстановка в группе Тутберидзе очень рабочая, боевая, каждый день приходишь заряженным на тренировку»
Фигуристка Алена Принева рассказала о переходе к Этери Тутберидзе
Сегодня Принева стала третьей на первенстве Москвы.
«Просто пришло время поменять обстановку, надо было что-то менять в жизни и принимать такие решения. Обстановка [в группе] очень рабочая, боевая, каждый день приходишь заряженным на тренировку.
Были трудности с четверными прыжками, надо больше их тренировать и накатывать в связках под музыку. Сейчас напрыгиваю и лутц, и тулуп, в программе пока только лутц стоит. В дальнейшем планируются усложнения. Настрой на сезон боевой, хотелось бы попасть в юниорскую сборную», – сказала Принева.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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