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Артем Фролов: «Когда совсем маленький был, писал Роналду в соцсети мотивирующие сообщения, жду когда мне это аукнется»

Артем Фролов и Анна Коломенская рассказали о любимой музыке

— Тематика ритм‑танца на сезон‑2025/26 — музыка XXI века. Под какие треки вы бы могли откатать?

Анна: Будем кататься под Егора Крида, я заставлю его.

Артем: У Инстасамки есть трек в обработке в стиле лезгинки, покатаемся (смеется).

Анна: Нет, никогда (смеется).

 — Кто ваши любимчики среди исполнителей?

Артем: Мне в последнее время нравится A.V.G, в тачке прикольно слушать, вайб Патриарших прудов. Музыка 80‑х стала симпатизировать, Black Betty, например.

Анна: Lana Del Rey, Lil Baby, Travis Scott.

Артем: Шараут всем вышеназванным, я теперь всем буду передавать приветы. До сих пор жду совета от Криштиану Роналду по внешнему виду, как выглядеть так же, как он. Видимо, он еще не увидел мое прошлое интервью, где салютовал ему.

Я когда совсем маленький был, писал Криштиану в социальные сети мотивирующие сообщения, жду когда мне это аукнется, – сказали Фролов и Коломенская.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoКриштиану Роналду
logoсборная России
танцы на льду
Артем Фролов
Анна Коломенская
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