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Татьяна Тарасова: «Не верю, что в следующем сезоне покажут пятерной прыжок. Думаю, даже больше, чем через десять лет»

Татьяна Тарасова считает, что фигуристы нескоро начнут исполнять пятерные прыжки

«Не верю, что покажут в следующем сезоне пятерной прыжок. Думаю, что даже больше, чем через десять лет.

Хотелось бы, конечно, при жизни увидеть, но это вряд ли. Я не так оптимистично настроена на пятерной прыжок, как некоторые», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

Фигуристы пробуют квинт-прыжки! Они бесполезны на турнирах, но причина побороться есть

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoТатьяна Тарасова
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