Татьяна Тарасова: «Не верю, что в следующем сезоне покажут пятерной прыжок. Думаю, даже больше, чем через десять лет»
Татьяна Тарасова считает, что фигуристы нескоро начнут исполнять пятерные прыжки
«Не верю, что покажут в следующем сезоне пятерной прыжок. Думаю, что даже больше, чем через десять лет.
Хотелось бы, конечно, при жизни увидеть, но это вряд ли. Я не так оптимистично настроена на пятерной прыжок, как некоторые», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Фигуристы пробуют квинт-прыжки! Они бесполезны на турнирах, но причина побороться есть
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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