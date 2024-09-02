Татьяна Тарасова: «Не верю, что в следующем сезоне покажут пятерной прыжок. Думаю, даже больше, чем через десять лет»

Татьяна Тарасова считает, что фигуристы нескоро начнут исполнять пятерные прыжки

«Не верю, что покажут в следующем сезоне пятерной прыжок. Думаю, что даже больше, чем через десять лет.

Хотелось бы, конечно, при жизни увидеть, но это вряд ли. Я не так оптимистично настроена на пятерной прыжок, как некоторые», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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