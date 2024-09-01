«Нам всем прилетело, на следующий день была жесточайшая нагрузка». Фролов о случае на сборах у Тутберидзе
Фигурист поделился историей о серьезных нагрузках в группе Этери Тутберидзе
Артем Фролов выступает с Анной Коломенской в танцах на льду. Они серебряные призеры юниорского первенства России.
– Вспомните самую забавную историю со сборов в свой карьере.
– Когда я был в одиночном катании и занимался у Этери Георгиевны (Тутберидзе), сборы проходили в Новогорске. Мы заезжали туда недели на три‑четыре.
В последний день сборов мы глубокой ночью играли в «Правду или действие», у Ники Эгадзе было задание – выйти без футболки в коридор и начать отжиматься. Он стал выполнять и его «спалила» Этери Георгиевна, нам всем прилетело, на следующий день была жесточайшая нагрузка.
Еще мы кота приносили в номер в Новогорске на два дня, – рассказал 21-летний Фролов.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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