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Суд возобновит слушания по делу Парсеговой и академии Плющенко 2 сентября

Никулинский районный суд Москвы возобновит слушания по делу фигуристки Арины Парсеговой и академии «Ангелы Плющенко» 2 сентября.

Как сообщает «Матч ТВ», сегодня проходило заседание по рассмотрению иска академии к представителям 12-летней Парсеговой. Был объявлен перерыв в связи со значительным объемом документов, приобщенных к делу.

В мае 2023 года фигуристка ушла из академии Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. После этого «Ангелы» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки, потребовав 1,9 млн рублей.

Первое заседание по этому делу состоялось 17 июля, сторона Парсеговой подала встречный иск.

Уйти от Плющенко не так просто: возвращение 12-летней фигуристки к Этери обойдется в 1,9 млн

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoАкадемия Плющенко
Арина Парсегова
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