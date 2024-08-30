Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер, Флорес и Ванг, Чжан и Хуан выступят с произвольными программами
Гран-при среди юниоров
1-й этап
Рига, Латвия
Пары
Произвольная программа
Начало – 13:35 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
1. Нив Дэвисон – Дэниэл Борисов (Великобритания)
2. Клаудия Синклер Скотти – Ноа Кесада Грау (Испания)
3. Дебора Анна Коэн – Лукаш Вохозка (Чехия)
Вторая разминка
4. Каталин Янне Салацки – Лукас Резелер (Германия)
5. Луиза Эрхар – Матти Пеллегри (Франция)
6. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция)
Третья разминка
7. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США)
8. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай)
9. Оливия Флорес – Люк Ванг (США)
10. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада)
После короткой программы
1. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 55,41
2. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 54,38
3. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 54,21
4. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США) – 47,68
5. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция) – 46,58
6. Луиза Эрхар – Матти Пеллегри (Франция) – 46,28
7. Каталин Янне Салацки – Лукас Резелер (Германия) – 45,60
8. Дебора Анна Коэн – Лукаш Вохозка (Чехия) – 41,30
9. Клаудия Синклер Скотти – Ноа Кесада Грау (Испания) – 37,94
10. Нив Дэвисон – Дэниэл Борисов (Великобритания) – 28,21
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