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Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер, Флорес и Ванг, Чжан и Хуан выступят с произвольными программами

30 августа пары покажут произвольные программы на Гран-при среди юниоров в Риге.

Гран-при среди юниоров

1-й этап

Рига, Латвия

Пары

Произвольная программа

Начало – 13:35 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU. 

Первая разминка

1. Нив Дэвисон – Дэниэл Борисов (Великобритания)

2. Клаудия Синклер Скотти – Ноа Кесада Грау (Испания)

3. Дебора Анна Коэн – Лукаш Вохозка (Чехия)

Вторая разминка

4. Каталин Янне Салацки – Лукас Резелер (Германия) 

5. Луиза Эрхар – Матти Пеллегри (Франция) 

6. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция)

Третья разминка

7. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США)

8.  Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай)

9. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) 

10. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) 

После короткой программы

1. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада) – 55,41

2. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) – 54,38

3. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 54,21

4. Рейган Мосс – Якуб Галбави (США) – 47,68

5. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция) – 46,58

6. Луиза Эрхар – Матти Пеллегри (Франция) – 46,28

7. Каталин Янне Салацки – Лукас Резелер (Германия) – 45,60

8. Дебора Анна Коэн – Лукаш Вохозка (Чехия) – 41,30

9. Клаудия Синклер Скотти – Ноа Кесада Грау (Испания) – 37,94

10. Нив Дэвисон – Дэниэл Борисов (Великобритания) – 28,21

Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Риге

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
результаты
logoсборная Канады
logoсборная Франции
logoсборная США
logoсборная Китая
logoсборная Германии
пары
logoГран-при среди юниоров
logoсборная Испании
Хуан Ихан
Киран Трэшер
Оливия Флорес
Люк Ванг
Жасмин Дерошер
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