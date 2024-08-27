Софья Титова отсутствует в списке участниц этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске. От Армении заявлена Софи Карапетян

Софья Титова не заявлена на этап Гран-при среди юниоров в польском Гданьске

Ранее сообщалось, что фигуристка дебютирует за сборную Армении на этом этапе.

Титова перешла в Армению из России в мае 2024 года.

На данный момент в списке участниц этапа, опубликованном на сайте ISU, от Армении указана Софи Карапетян. Запасная – Рубина Симонян.

Этап Гран-при среди юниоров в Гданьске пройдет с 25 по 28 сентября.

Плющенко угрожал трансфером топ-ученицы из-за «несправедливого судейства» – и вот она уходит в Армению