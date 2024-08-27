«Соледарна». Загитова отреагировала на слова Гарика Харламова «Я ленивый трудоголик. Мне все лень, но я все делаю»

Алина Загитова согласилась со словами о «ленивом трудоголике»

Фигуристка опубликовала отрывок из интервью Гарика Харламова Надежде Стрелец.

«Я ленивый трудоголик, я определился давно. Мне все лень, но я все делаю», – говорит Харламов в ролике.

«Соледарна», – написала Загитова.

ПРИМЕЧАНИЕ: правильное написание слова – «солидарна».

Кажется, с билетами на шоу Алины Загитовой что-то не так. Заметили?