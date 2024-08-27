«Соледарна». Загитова отреагировала на слова Гарика Харламова «Я ленивый трудоголик. Мне все лень, но я все делаю»
Алина Загитова согласилась со словами о «ленивом трудоголике»
Фигуристка опубликовала отрывок из интервью Гарика Харламова Надежде Стрелец.
«Я ленивый трудоголик, я определился давно. Мне все лень, но я все делаю», – говорит Харламов в ролике.
«Соледарна», – написала Загитова.
ПРИМЕЧАНИЕ: правильное написание слова – «солидарна».
Кажется, с билетами на шоу Алины Загитовой что-то не так. Заметили?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница Алины Загитовой
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